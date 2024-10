POL-BO: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Zwei Personen schwer verletzt

Bochum-Wattenscheid (ots) - Als er kontrolliert werden sollte, fuhr ein 65-jähriger Autofahrer aus Bochum einen Polizeibeamten (52) an und flüchtete. Einsatzkräfte nahmen ihn wenig später vorläufig fest. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 11. Oktober, in Bochum-Wattenscheid. Zwei Polizeibeamte bemerkten um kurz vor 8 Uhr morgens den 65-jährigen Autofahrer im Bereich der Marktstraße, als dieser mit überhöhter ...

