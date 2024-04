Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zigaretten aus Supermarkt entwendet

Bad Münstereifel / Blankenheim (ots)

Am Montag (15. April) hebelten drei Unbekannte gegen 4.12 Uhr die Türe von einem Supermarkt in der Straße Am Mürel in Blankenheim auf.

Im Kassenbereich wurde eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln entwendet.

Die Unbekannten entfernten sich im Anschluss mit einem Pkw in Richtung der Autobahn.

Gegen 4.45 Uhr hebelten ebenfalls drei Unbekannte eine Schiebetüre in einem Supermarkt in der Kölner Straße in Bad Münstereifel auf.

Auch hier wurde eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln entwendet.

Die drei Personen waren maskiert und könnennicht näher beschrieben werden.

In beiden Fällen wurden Anzeigen bezüglich des besonders schweren Diebstahls gefertigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell