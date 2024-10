Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Öffentlichkeitsfahndung nach Straßenraub mit Messer: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Umfangreiche Ermittlungen zu dem Straßenraub mit Messer auf einen 23-jährigen Mann in der Straße "Diagonale" in Kassel am 7. Juni 2024 (wir berichteten mit einer Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5798169) führten bislang leider nicht zur Identifizierung der drei unbekannten Täter. Eine Richterin ordnete nun die Veröffentlichung von Bildern zweier Überwachungskameras an, auf denen zwei der drei Täter zu sehen sind. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun, Hinweise auf die Räuber aus der Bevölkerung zu bekommen.

Der 23-Jährige aus Kassel war in der betreffenden Nacht gegen 2 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als ihn drei unbekannten Männer im Bereich der Kasseler Universität angesprochen und die Herausgabe seiner Wertsachen gefordert hatten. Einer der Täter hatte dabei ein Messer in der Hand gehalten. Mit dem erbeuteten Portemonnaie samt Inhalt, dem Handy und Kopfhörern des Opfers ergriff das Trio anschließend die Flucht. Die nun veröffentlichten Bilder stammen aus Überwachungskameras an zwei Geldautomaten in Kassel, wo zwei der drei Täter nach dem Raub versucht hatten, mit den erbeuteten Bankkarten Bargeld abzuheben. Dies misslang jedoch, sodass sie leer ausgingen. Anhand der Bilder liegt von ihnen folgende Beschreibung vor:

1. Täter: Kurze Haare, schlank bis muskulös, bekleidet mit einer grauen Adidas-Jacke mit weißen Applikationen, dunkler Hose und dunklen Schuhen.

2. Täter: 25 bis 35 Jahre alt, kurze braune Haare, Vollbart, schlank bis muskulös, bekleidet mit hellgrauer Jeans, dunkler Jacke mit hellgrauem Druck mit Schrift und weißen Turnschuhen mit blauer Applikation, auffälliges Tattoo mit unbekanntem Motiv an der rechten Halsseite.

Wer den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

