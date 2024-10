Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Kreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

HEF

Unfall mit leichtverletzter Person

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (09.10.), gegen 13.40 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau mit seinem Fahrzeug rückwärts auf dem Kundenparkplatz eines Autohauses in der Fuldastraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es hierbei zum Zusammenstoß mit einer 32-jährigen Frau aus Schenklengsfeld. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Von Fahrbahn abgekommen

Ludwigsau. Am Mittwoch (09.10.), gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra im Werra-Meißner-Kreis die K1 von Mecklar in Richtung Meckbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Wildeck-Obersuhl. Am Mittwoch (09.10.), gegen 17 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer die Brückenstraße aus Richtung Wildeck-Richelsdorf kommend in Richtung Wildeck-Obersuhl. Er stieß in der Folge mit einem vor ihm befindlichen 47-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen, der sein Fahrzeug abbremste. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer des Pkw leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden circa 7.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg

