POL-OH: Eichenzellerin übergibt Bargeld nach Schockanruf - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Vereinsheime - Versuchter Einbruch in Hofladen - Einbruch in Vereinsheim

Fulda (ots)

Eichenzellerin übergibt Bargeld nach Schockanruf

Eichenzell. Eine Frau aus Eichenzell wurde am Dienstagnachmittag (08.10.) Opfer von dreisten Trickbetrügern. Die Anrufer gaugelten der Frau vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe, durch den Menschen zu Schaden gekommen seien. Nun drohe der Tochter eine Gefängnisstrafe. Um diese abzuwenden, sei eine Kaution fällig. Durch das Vorspielen der unwahren Tatsachen bauten die Schwindler immensen emotionalen Druck bei der Seniorin auf, was sie dazu veranlasste, ihnen Glauben zu schenken. In der Folge übergab sie zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr in der Hammelburger Straße in Rothemann in der Nähe eines Einkaufsmarktes einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag an eine unbekannte weibliche Person. Die mutmaßliche Täterin wird zwischen 30 und 40 Jahren, circa 1,68 m groß und von normaler Statur beschrieben. Sie trug einen dunkelblauen Mantel, eine dunkle Hose, einen weißen Schal, eine weiße Mütze und führte eine schwarze Handtasche in Noppenleder-Optik mit sich.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei bitten nun um Hinweise. Ist Ihnen im Bereich Rothemann in den Nachmittagsstunden eine Frau mit der genannten Personenbeschreibung aufgefallen, die mit einer schwarzen Ledertasche unterwegs war? Wer hat in der Hammelburger Straße in den Nachmittagsstunden möglicherweise verdächtige Beobachtungen zu beispielsweise auffällig telefonierenden Personen oder Fahrzeugen gemacht? Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickbetrug ist vielfältig und es ist keine Seltenheit, dass die Betrüger mit ihren Maschen immer wieder Erfolg haben. Deshalb appelliert die osthessische Polizei eindringlich:

· Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. · Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. · Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei an. · Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Kennzeichendiebstahl

Petersberg. Zwischen Dienstagabend (08.10.) und Mittwochmorgen (09.10.) stahlen Unbekannte beide Kennzeichen FD-RU 1905 eines weißen Toyota Yaris. Während der Tatzeit stand das Fahrzeug am Straßenrand in der Eisenacher Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheime

Kleinlüder. In der Straße "An der Lüder" brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (09.10.) in ein Vereinsheim ein. Sie warfen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so unbefugt Zutritt zu dem Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Laptop entwendet. Der Sachschaden wird auf circa 250 Euro geschätzt. An dem im unmittelbaren Nahbereich befindlichen weiteren Vereinsheim beschädigten unbekannte Täter zwei Fenster und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Hofladen

Kleinlüder. In der Nacht zu Mittwoch (09.10.) versuchten Unbekannte in der Vogelsbergstraße die Wand einer Scheune, in der ein Hofladen betrieben wird, aufzuhebeln. Möglicherweise sind die Langfinger bei der Tatausführung gestört worden, weshalb sie von der weiteren Begehung abgesehen haben. Der Sachschaden liegt im mittleren zweistelligen Eurobereich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Hosenfeld. Ein Vereinsheim in der Straße "Lüderweg" wurde zwischen Sonntag (06.10.), gegen 21.30 Uhr und Mittwochmorgen (09.10.) zum Ziel unbekannter Täter. Sie warfen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so unbefugt Zutritt zum Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden Bargeld, ein Beamer und mehrere Getränke im Gesamtwert von rund 1.000 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

