Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag

Samstag, 16./17.08.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Motorradunfall schwer verletzt und ohne Fahrerlaubnis Die Auricher Polizei wurde am frühen Freitagabend zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem die 27-jährige Fahrerin schwer verletzt wurde. Aufgrund einer Handverletzung musste sie letztlich mit einem RTW in die UEK Aurich verbracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrerin keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Entsprechend wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Aurich - Auffahrunfall

Unverletzt blieben alle Insassen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag, gegen 10:50 Uhr, in der Straße "Zum Kiefmoor" ereignete. Ein 57-jähriger Mann aus Aurich befuhr die genannte Straße mit seinem Pkw, als ihm in einem Kurvenbereich ein landwirtschaftliches Fahrzeug entgegenkam und der Auricher daher sein Fahrzeug abbremste. Der nachfolgenden, 38-jährigen, Fahrzeugführerin aus Aurich gelang es nicht, ihren Pkw ausreichend abzubremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Nach Ladendiebstahl in Haft

Ein 26-jähriger Mann entwendete gemeinsam mit einer weiteren Person Tabakwaren in einem Supermarkt der Auricher Innenstadt. Nachdem die verständigte Polizei am Einsatzort eintraf, stellten diese fest, dass gegen den jungen Mann bereits ein Haftbefehl vorlag. Er wurde daher zur nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt verbracht und wird sich überdies wegen des begangenen Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Aurich - Mann mit Glas verletzt

In den Räumlichkeiten einer Lokalität der Auricher Innenstadt kam es in der Nacht zu Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gemäß derzeitigem Ermittlungsstand schlug ein 23-jähriger Mann aus Aurich mit einem Glas gegen den Kopf eines weiteren Gastes. Das 44-jährige, männliche Opfer aus Aurich wurde zur Erstversorgung in das Auricher Krankenhaus verbracht. Zudem wurde ein weiterer Gast leicht verletzt, musste jedoch nicht behandelt werden. Der genaue Hergang und der Ursprung dieser Auseinandersetzung sind nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl aus Fahrschulbüro

Unbekannte verschafften sich in dieser Woche Zutritt in die Räumlichkeiten einer Fahrschule im Neuen Weg in Norden. In dem Tatzeitraum von Montagabend, dem 05.08.2024, bis Donnerstagmittag, den 16.08.2024, entwendeten die Täter mehrere elektronische Geräte aus dem Lehrraum der Fahrschule. Im Anschluss an die Tatbegehung konnten die Täter unerkannt flüchten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931-921-0 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norddeich - Berauscht einen Pkw im Straßenverkehr geführt Am Samstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte aus Norden den Fahrer eines VW Polo, welcher zuvor die Straße In der Wildbahn in Norden befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 30-jährige Norder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Folglich wurde zur beweiskräftigen Sicherung der Betäubungsmittelbeeinflussung eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell