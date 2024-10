Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Einbruch in Getränkemarkt

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Lauterbach. Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitagnacht (04.10.) bis Samstagnacht (05.10.) einen blauen BMW X1. Das Fahrzeug war während der Tatzeit auf einem Parkplatz in der Bleichstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Getränkemarkt

Schotten. Am frühen Mittwochmorgen (09.10.) schlugen unbekannte Täter die verglaste Tür eines Getränkemarktes in der Vogelsbergstraße ein und gelangten so unbefugt in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie Tabakwaren im Wert von rund 8.000 Euro und flüchteten anschließend in einem vor dem Markt abgestellten Pkw. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kim Leubecher

