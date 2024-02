POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Heringsdorf (LK Vorpommern-Greifswald)

Malchin (LK MSE) (ots) - Am 04.02.2024, gegen 15.00 Uhr befuhr ein 65jähriger Führer eines PKW Nissan die B104 aus Richtung Malchin kommend in Richtung Neubrandenburg. Auf Höhe der Unfallstelle in der Ortslage Ritzerow überquerte ein 74jähriger Führer eines PKW BMW die B104 vorfahrtswidrig aus Richtung Wackerow in Richtung Ritzerow Dorf. Beide Fahrzeuge kollidierten. Beide Fahrzeugführer sowie die 63- jährige ...

