Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Bad Liebenzell (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in eine Lokalität in Bad Liebenzell eingedrungen und haben einen hohen Sachschaden verursacht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben sich noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 17:30 Uhr und Dienstag 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Pforzheimer Straße in Bad Liebenzell verschafft. Im Inneren der Lokalität hebelten die Diebe die dortigen Geldspielautomaten auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Des Weiteren nahmen die Eindringlinge diverse Getränkeflaschen an sich. Der Sachschaden dürfte sich nach einer ersten groben Schätzung auf insgesamt etwa 20.000 Euro belaufen.

Der Polizeiposten Bad Liebenzell hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell