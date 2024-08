POL-DN: Schnelles Geld durch Produktbewertung? Polizei warnt vor Betrug

Nideggen (ots) - Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der L246 in Nideggen ein Verkehrsunfall auf der L246, bei dem eine Rennradfahrerin schwer verletzt wurde. Eine 36-jährige Frau aus Köln befuhr gegen 15 Uhr mit ihrem Rennrad die L246 in Fahrtrichtung Brück. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte sie gegen eine Schutzplanke und kam schließlich ...

mehr