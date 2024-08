Polizei Düren

POL-DN: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Jülich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17.08.2024 gegen 23:30 Uhr) kam es in der Schweizer Straße in der Jülicher Innenstadt zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Anwohner berichteten, dass vermutlich der Akku eines ladenden E-Scooters explodierte und den Brand auslöste. Die eingesetzte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Anwohner konnten im Anschluss an die Löscharbeiten unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die tatsächliche Ursache des Brandgeschehens sind nun Gegenstand der eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen.(pw)

