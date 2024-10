Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Feuerwehreinsatz, Geschwindigkeitsmessung, Fahrten und Unfälle unter Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Topf auf dem Herd führt zu Feuerwehreinsatz

Zu dem Verdacht auf einen Wohnungsbrand in der Küfergasse rückte die Feuerwehr in Ilsfeld am frühen Mittwochmorgen aus. Gegen 01.50 Uhr teilten Nachbarn mit, dass aus einer Wohneinheit im 1. OG Rauch in das Treppenhaus dringe und ein Rauchmelder sei zu hören. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zu der Wohnung, welche zwischenzeitlich stark verraucht war. Die Bewohnerin der Einheit hatte den schrillenden Rauchmelder schlichtweg nicht gehört. Sie wurde vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben werden. Es stellte sich heraus, dass die 59-Jährige unverletzt blieb. Ursächlich für die Rauchentwicklung war ein auf dem Herd vergessener Topf.

Großbottwar: Geschwindigkeitsmessung auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart

Im Rahmen einer größer angelegten Geschwindigkeitsmessung am gestrigen Dienstag im Zeitraum von 9 Uhr bis 14.45 Uhr wurden auf der Autobahn 81 bei Großbottwar insgesamt 9132 Fahrzeuge gemessen. Es konnten hierbei 778 Verstöße festgestellt werden, wovon sechs in einem Fahrverbot münden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ganze 132 km/h.

Bad Rappenau: Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung und ohne Führerschein

Eine vermeintliche Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln konnte eine Streife des Polizeireviers Eppingen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufdecken. Gegen 0 Uhr wurde durch die Streife ein Opel in der Heinsheimer Straße in Bad Rappenau kontrolliert. Es ergaben sich Anhaltspunkte für eine aktuelle THC- und Amphetamin- Beeinflussung beim Fahrer. Darüber hinaus wurden geringe Mengen dieser Betäubungsmittel im Fahrzeuginneren sichergestellt. Eine entsprechende Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorlegen.

Der 38-Jährige musste die Streife zu einer Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten. Es erwarten ihn nun entsprechende Anzeigen.

Brackenheim: Kontrolle entzogen - Blutentnahme angeordnet

Der Versuch sich einer Fahrzeugkontrolle zu entziehen endete für einen 35-Jährigen bei einer Blutentnahme im Krankenhaus. Eine Streife des Polizeireviers Lauffen am Neckar wollte Dienstagnacht gegen 21.30 Uhr ein Fahrzeug in der Georg-Kohl-Straße in Brackenheim kontrollieren. Der Fahrzeuglenker beschleunigte daraufhin deutlich wahrnehmbar und fuhr durch ein nahegelegenes Wohngebiet. Die Fahrt endete letztlich in der Tillstraße. Bei der folgenden Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde eine Blutentnahme angeordnet, weshalb der 35-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten musste. Das Verhalten zieht nun entsprechende Anzeigen nach sich.

Leingarten: Wirtschaftlicher Totalschaden unter Alkoholeinfluss verursacht

28.000 Euro Schaden verursachte ein 67-jähriger BMW-Lenker am Dienstagabend in Leingarten. Der Mann kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung gegen 21.15 Uhr mit seinem Pkw von der Straße ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand der Südstraße abgestellten Mercedes. Unmittelbar nach der Kollision versuchte der 67-Jährige mit seinem Fahrzeug zu flüchten, was jedoch misslang. Daraufhin lief er davon, konnte aber im Rahmen der Fahndung aufgegriffen werden. Da er stark nach Alkohol roch, eine verwaschene Aussprache hatte und schwankte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,2 Promille. Daher wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Beilstein: E-Scooter-Fahrer nach Unfall verstorben

Nachdem sich ein 86-Jähriger am Donnerstag, 10. Oktober 2024, schwere Verletzungen bei einem Unfall mit seinem E-Scooter in Beilstein zugezogen hatte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5884540), verstarb er am vergangenen Samstag im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell