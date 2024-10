Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Festnahme nach Sachbeschädigung, Unfallflucht, Leergutdieb festgenommen, Alkohol und Drogenfahrt, Fahrer zu schnell unterwegs, Einbruch, Mann schwer verletzt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Festnahme von Graffiti-Sprayern an der Neckarhalle

Am späten Donnerstagabend wurden zwei junge Männer im Alter von 20 Jahren dabei beobachtet, wie sie die Rückseite der Neckarhalle in Neckargartach mit Graffiti besprühten. Die beiden Tatverdächtigen sprühten gegen 23.30 Uhr mit verschiedenen Farben insgesamt 14 Tags an die Wand im Bereich der Fluchttüre und -treppe. Die alarmierte Polizei konnte die beiden Männer noch vor Ort vorläufig festnehmen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Bad Rappenau: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend, gegen 17.15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Riemenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine geparkte BMW-Limousine beschädigt wurde. Ein Zeuge meldete, dass ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Audi, beim Rückwärtsausparken gegen das geparkte Auto prallte. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Festnahme nach Diebstahl von Leergut

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, meldete ein Zeuge auf dem Pausenhof einer Schule in der Stuttgarter Straße in Heilbronn zwei verdächtige Männer, die dort vermutlich unrechtmäßig erlangtes Leergut lagerten. Die Polizei konnte einen 22-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, während eine zweite Person flüchtete. Das Leergut wurde offenbar zuvor von einem Lebensmittelmarkt entwendet. Die Ermittlungen zum flüchtigen Tatverdächtigen dauern an. Der 22-Jährige wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Neckarsulm: Drogen- und Alkoholfahrt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierte die Polizei auf der Kreisstraße 2000 einen 19-jährigen Autofahrer, der im Verdacht stand, unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Zudem verlief ein Drogentest positiv auf Methamphetamin und THC. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme begleiten. Gegen den jungen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Neckarsulm: Keine Einsicht nach Geschwindigkeitsüberschreitung In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf der Landesstraße 1095 von Neckarsulm in Richtung Neuenstadt ein 32-jähriger Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Fahrer eines BMW M2 überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h auf nasser Fahrbahn und wurde mit bis zu 125 km/h erfasst. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle verhielt sich der Fahrer aggressiv und uneinsichtig gegenüber den Polizeibeamten. Ein Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und eine Meldung an die Führerscheinstelle wurden eingeleitet. Aufgrund seines Verhaltens wird nun geprüft, ob der 32-Jährige charakterlich geeignet ist ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu führen.

Jagsthausen: Sachbeschädigung an Grundschule

Zwischen Dienstag und Mittwoch kam es zu einer Sachbeschädigung an der Grundschule in der Gartenstraße. Unbekannte warfen vermutlich Kieselsteine gegen die neu verputzte Fassade der Schule, wodurch etwa ein Dutzend Löcher entstanden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche handelt, da der Schulhof nachmittags bis in die Abendstunden ein beliebter Treffpunkt ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Abstatt: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Am Donnerstag wurde zwischen 7.15 und 17.30 Uhr ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Abstatter Straße in Abstatt verübt. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Haus wurden persönliche Gegenstände durchwühlt und unter anderem Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Beilstein: Mann bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Am Donnerstag kam es gegen 12.30 Uhr zu einem schweren Unfall auf einem Feldweg bei Beilstein. Ein 86-jähriger Fahrer eines E-Scooters stürzte alleinbeteiligt auf einem Wirtschaftsweg im Gewann Mittleres Freifeld/Freudenberg. Der Mann verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

A6/Untereisesheim: Großangelegte Verkehrskontrolle

Im Rahmen eines landesweiten Verkehrsfahndungstages führte die Verkehrspolizei Weinsberg am Mittwoch eine großangelegte Kontrolle auf der A6 bei der Anschlussstelle Untereisesheim durch. Unterstützt wurde die Aktion von der Bereitschaftspolizei, dem Zoll und der Bundespolizei. Im Zeitraum von 10 bis 16 Uhr wurden 140 Fahrzeuge und 205 Personen überprüft.

Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, darunter: - 2 Haftbefehle mit Verbringung in ein Gefängnis - 2 Verstöße gegen das Waffengesetz - 1 Einfuhr von Betäubungsmitteln - 1 Fall von Fahren ohne Fahrerlaubnis - 8 Verstöße gegen die Ladungssicherung - 1 Fahrzeug ohne gültigen TÜV

Weitere Verstöße betrafen unzulässiges Tuning, das Pflichtversicherungsgesetz und das Fahren ohne Gurt.

