POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht und versuchtem Raub gesucht, Unfall mit einem Verletzten

Bad Rappenau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochabend in Bad Rappenau. Ein 63-Jähriger hatte seinen BMW gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Riemenstraße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Heckstoßstange fest. Eine Zeugin teilte ihm mit, dass gegen 17.15 Uhr eine Frau mit ihrem Audi beim rRückwärtsausparken mit dem BMW zusammengestoßen war und anschließend davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer kann Angaben zu der unbekannten Audi-Fahrerin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Untergruppenbach: Ein Verletzter nach Auffahrunfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Mittwochabend in Untergruppenbach. Gegen 19.30 Uhr musste ein 21-jähriger BMW-Fahrer seinen Pkw auf der Landesstraße 1111 verkehrsbeding abbremsen. Dies nahm ein dahinterfahrender 42-Jähriger vermutlich zu spät war und fuhr mit seinem BMW auf das haltende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW des Jüngeren auf den davor haltenden Volvo einer 79-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall zog sich der 18-jährige Beifahrer des 21-Jährigen leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Nach einem versuchten Raub am Sonntagabend in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 21.30 Uhr hielt sich ein 35-Jähriger vor einem Fotostudio in der Straße "Am Wollhaus" auf, als ein bisher Unbekannter sich ihm näherte und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe persönlicher Gegenstände forderte. Da sich der 35-Jährige weigerte sein Hab und Gut auszuhändigen, entfernte sich der Tatverdächtige zu Fuß über die Bushaltestelle "Wollhausplatz" in Richtung Allee. Er wird wie folgt beschrieben: - Circa 25 bis 30 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Kräftige Statur - Schwarze Haare mit vorne einrasiertem Scheitel und kurzrasierten Seitenhaaren - 3-Tage-Bart - Dunkler Teint - Trug ein helles T-Shirt, eine helle, geknüpfte Jacke mit Taschen auf der linken und rechten Brust und eine helle Hose - Sprach Hochdeutsch mit leichtem Akzent und kannte sich vor Ort gut aus - Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

