POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit Reh, Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Falsche Polizeibeamte, Kupferdiebstahl in Allfeld

Billigheim: Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit Reh schwer verletzt Bei einem Wildunfall am Mittwochmorgen wurde ein Pedelec-Fahrer bei Billigheim schwer verletzt. Der 56-Jährige war gegen 5.50 Uhr mit seinem Zweirad auf dem Gemeindeverbindungsweg von Sulzbach kommend in Richtung Allfeld unterwegs, als ein Reh von links die Fahrbahn überquerte. Der Mann konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Bei dem darauffolgenden Sturz zog sich der Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagvormittag in Buchen und flüchtete anschließend. Zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr parkte eine 32-Jährige ihren BMW auf dem Parkplatz des Musterplatzes. In diesem Zeitraum blieb der Fahrer eines roten Fahrzeugs vermutlich beim Rangieren an dem BMW hängen und beschädigte diesen. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Limbach: Seniorin um Erspartes gebracht - Zeugen gesucht

Betrüger brachten am Dienstag eine Seniorin in Limbach um ihr Erspartes. Gegen 10.30 Uhr erhielt die Frau einen Anruf von einer vermeintlichen Staatsanwältin. Diese teilte ihr mit, dass die Tochter der Seniorin einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun nur gegen eine zu zahlende Kaution wieder auf freien Fuß käme. Aufgrund der geschickten Gesprächsführung und des durch die Anruferin aufgebauten Drucks begab sich die Frau daraufhin zu ihrer Bank und hob einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag ab. Das Geld übergab sie gegen 13.30 Uhr einem unbekannten Mann in Limbach. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an die Kriminalpolizei Mosbach.

Billigheim/Allfeld: Diebe erbeuten Kupfer im fünfstelligen Eurobereich

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unberechtigt Zutritt zu einem Firmengelände in Allfeld. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam das Firmentor des Geländes in der Schützenstraße und gelangten so in den Innenbereich. Anschließend wurde ein Fenster der Produktionshalle eingeschlagen und unter anderem durch Zuhilfenahme eines vor Ort befindlichen Gabelstaplers Kupfer im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Die Täter transportierten Kupferrollen und Kisten mit gewickeltem Kuper aus dem Firmengelände heraus, die Steigung an der Straße hinauf und beluden hier das Fluchtfahrzeug. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06274 928050 an den Polizeiposten Limbach.

