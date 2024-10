Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahndungskontrollen, Unfälle und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

A81/Grünsfeld: Fahndungskontrollen im Rahmen des Verkehrsfahndungstages Baden-Württemberg Am Mittwoch wurden zwischen 7 Uhr und 12 Uhr im Rahmen des "Verkehrsfahndungstages BW" auf der A81 auf der Raststätte "Ob der Tauber-Ost" stationäre und mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 69 Fahrzeuge und 102 Personen kontrolliert. Das Ergebnis der Kontrollen waren vier vorläufige Festnahmen, vier Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, zwei Vergehen gegen die Schwarzarbeit, ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, eine Fahrt unter Alkoholeinfluss, fünf Fahrten ohne Fahrtenschreiber, sechs Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, zwei Verstöße gegen die Fahrzeugzulassungsordnung, 16 Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung, eine Ausschreibung zur Vermögensabschöpfung sowie eine Ausschreibung nach zollrechtlichen Bestimmungen. Im Rahmen der Kontrollen wurde außerdem ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den Mitfahrer eines Reisebusses bekannt. Eine Frau zahlte den Betrag von 400 Euro für den Mitfahrer, obwohl die Beiden sich vorher nicht kannten. Tauberbischofsheim: Suche nach Zeugen nach Unfallflucht Am Mittwoch kam es zwischen 13 Uhr und 14.45 Uhr zu einem Unfall in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim mit anschließender Flucht des Verursachers. Eine Frau hatte ihren VW auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt und als sie zurückkam, stellte sie am vorderen linken Kotflügel und an der Fahrertüre, drei blaue Kratzer fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dessen Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden. Lauda-Königshofen: Unfall an Kreuzung Vergangenen Dienstagnachmittag kam es an einer Kreuzung an der Schillerstraße und der Josef-Schmitt-Straße in Lauda-Königshofen zu einem Unfall mit Sachschaden von rund 10.000 Euro. Ein 63-jähriger Kia-Fahrer befuhr die Schillerstraße und kreuzte die Josef-Schmitt-Straße. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah er, vermutlich aus Unachtsamkeit, einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 46-Jährigen Seat-Fahrer und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Bad Mergentheim: Unfall mit E-Scooter Am Mittwoch kam es gegen 8 Uhr zu einem Unfall in der Wachbacher Straße in Bad Mergentheim, wobei ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 15-Jähriger war auf einem E-Scooter, aus einem Parkplatz kommend in Richtung der Wachbacher Straße, unterwegs. Dort kollidierte er, vermutlich weil er durch die Nutzung seines Mobiltelefons unachtsam war, mit einer 52-jährigen VW-Fahrerin, die aus der Wachbacher Straße in den Parkplatz einfahren wollte. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell