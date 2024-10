POL-HN: Pressemitteilung zur Amtseinsetzung der Revierleitung des Polizeireviers Lauffen

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung zur Amtseinsetzung der Revierleitung des Polizeireviers Lauffen

Heilbronn (ots)

Lauffen a.N.: Polizeioberrätin Lisa-Maria Klesse übernimmt Führung des Polizeireviers Lauffen a.N.

Seit Anfang Oktober steht eine neue Chefin an der Spitze des Lauffener Polizeireviers. Polizeioberrätin Lisa-Maria Klesse hat die Amtsgeschäfte von Erstem Polizeihauptkommissar Joachim Geier übernommen. Joachim Geier hatte das Revier seit dem 1. April 2023 kommissarisch geführt und das Zepter am 1. Oktober an seiner Nachfolgerin übergeben.

"Ich möchte mich bei Herrn Geier für die vorbildliche Arbeit und professionelle Führung des Polizeireviers Lauffen in den vergangenen eineinhalb Jahren herzlich bedanken", würdigte Polizeivizepräsident Markus Geistler in seinem Grußwort die Leistung von Ersten Polizeihauptkommissar Joachim Geier. Geier wird von nun an wieder die Leitung der Führungsgruppe des Reviers Lauffen übernehmen.

Nach 22 Dienstjahren in zahlreichen unterschiedlichen Funktionen bei der Polizei Baden-Württemberg hat es Lisa-Maria Klesse zum 1. Oktober in ihr "Heimatrevier" verschlagen. Seit ihren Anfängen bei der Bereitschaftspolizei 2002 kann die 39-Jährige auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Nachdem sie als frischgebackene Polizeimeisterin zunächst Streifendienst beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen verrichtete, bestand sie 2011 die Staatsprüfung für den gehobenen Dienst der Schutzpolizei. Nach ihrer Versetzung zur damaligen Polizeidirektion Heilbronn verrichtete Klesse bis 2014 ihren Dienst bei den Polizeirevieren Eppingen und Neckarsulm. Darauf folgten mehrere Jahre in verschiedenen Führungsaufgaben, an die sich 2017 das Studium zum höheren Polizeivollzugsdienst anschloss, welches Polizeioberrätin Klesse 2019 erfolgreich beendete. Ab diesem Zeitpunkt war sie bis zuletzt als Leiterin des Referats Prävention beim Polizeipräsidium eingesetzt. Lisa-Maria Klesse wohnt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern im Zabergäu. "Ich freue mich ganz besonders, dass ich mit Frau Klesse in dieser Wochen schon die dritte Frau in eine Führungsposition beim Polizeipräsidium Heilbronn einsetzen zu darf. Die Führungsriege bei der Polizei Heilbronn wird weiblicher und das ist auch gut so", so Polizeivizepräsident Geistler in seiner Rede zur Amtseinsetzung.

Mit knapp 60 Lauffener Kolleginnen und Kollegen wird Polizeioberrätin Klesse für die Sicherheit von rund 85.000 Menschen im Zuständigkeitsgebiet verantwortlich sein. Durch die Beschäftigten des Polizeireviers Lauffen wurden im Jahr 2023 2.460 Straftaten bearbeitet und mehr als 1.600 Verkehrsunfälle, davon mehr als 240 mit Personenschaden, aufgenommen.

Bei der Feierstunde zur Amtseinsetzung dankten auch Polizeidirektorin Eva Weispfenning, die stellvertretende Bürgermeistern Rotraut Schmalzried und der Personalratsvorsitzende Jörg Reutter in ihren Grußworten dem kommissarischen Revierleiter Geier für seinen Einsatz. Seine Nachfolgerin hießen sie herzlich willkommen und wünschten ihr viel Erfolg für die bevorstehenden Herausforderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn