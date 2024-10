POL-HN: Hohenlohekreis: Drogenfahrt und Unfallflucht

Heilbronn (ots) - Aglasterhausen: 500 Euro Sachschaden nach Unfallflucht Vermutlich mit einem Lkw oder einem landwirtschaftlichen Kraftfahrzeug beschädigte ein Unbekannter in den vergangenen Tagen einen Zaunpfeiler in Aglasterhausen-Dauenzell. Zwischen dem 20. September und vergangenem Sonntag sorgte der unbekannte Fahrer an einem Grundstück in der Straße "An der Kirche" für Sachschaden von mehreren hundert Euro und ...

