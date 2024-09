Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein im Straßenverkehr unterwegs

Mit mehreren Anzeigen muss ein Mann nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend in Adelsheim rechnen. Der 19-Jährige war zuvor mit seinem Mercedes Transporter in der Marktstraße kontrolliert worden. Hierbei stellte sich zunächst heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten Ausfallerscheinungen fest, welche auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC und Kokain. Daher musste der 19-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben.

