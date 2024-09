Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.09.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neunkirchen: Zweifache Mutter nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine bisher unbekannte Frau am Dienstagmorgen in Neunkirchen einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 6.10 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Seat die Schwanheimer Straße vom Ortskern Neunkirchen kommend in Richtung Schwanheim. Auf Höhe der Hausnummern 27 - 29 kam ihm ein weißes Fahrzeug mit Heidelberger Kennzeichen zum Teil auf seiner Fahrbahn entgegen. Der Seat-Fahrer erkannte dies und versuchte durch das Auffahren und anhalten auf dem angrenzenden Gehweg einen Zusammenstoß zu vermeiden. Trotzdem streifte die Frau mit ihrem Fahrzeug den Seat und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Nach dem Unfall soll die Gesuchte am rechten Fahrbahnrand angehalten haben, ausgestiegen sein und den 57-Jährigen angeschrien haben. Hierbei soll sie geäußert haben, dass sie Mutter von zwei Kindern sei und der Seat-Fahrer doch hätte bremsen können. Verkehrsbedingt musste der 57-Jährige dann zunächst weiterfahren, wendete sein Fahrzeug aber umgehend und kehrte zur Unfallstelle zurück. In der Zwischenzeit hatte sich die Frau bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Fahrzeugführerin wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 bis 35 Jahre alt - Circa 1,65 Meter groß - Schlank - Mittellange, dunkelbraune, gewellte Haare - Trug eine Jeans Bei ihrem Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW Caddy oder ein baugleiches Fahrzeug handeln. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder der Unfallverursacherin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

