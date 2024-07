Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach unfallflüchtigem Pkw-Fahrer

Dinslaken (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls auf der Luisenstraße, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr ereignet hat.

Ein 55- jähriger Leichtkraftradfahrer aus Hünxe befuhr zu diesem Zeitpunkt die Luisenstraße in Richtung Dinslaken (B8). In Höhe der Hausnummer 126 musste ein vor ihm fahrender Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Der 55- Jährige fuhr in der Folge auf regennasser Fahrbahn auf das vorausfahrende Fahrzeug auf und stürzte.

Der Fahrer des Pkw kümmerte sich zunächst um den Kradfahrer, fuhr im Weiteren Verlauf aber weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Kradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Ford Fiesta mit dem Kennzeichenfragment "WES-L" gehandelt haben. Der Fahrer wird als männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 180- 190 cm groß, mit dunklen Haaren, beschrieben.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Pkw und dem Fahrer geben können. Diese melden sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0.

/cd Ref. 240711-1035

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell