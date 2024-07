POL-WES: Moers - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Voerde (ots) - Ein bislang unbekannter Täter sprach am frühen Nachmittag des Donnerstags, gegen 14:05 Uhr, einen 69-jährigen Mann aus Voerde auf der Garageneinfahrt seines Wohnhauses an der Straße Kurze Heide an und bat ihn darum ihm mit dessen Handy zu helfen. Der Täter, ein Mann, der mit normaler Statur und kurzen, dunklen Haaren beschrieben wird, soll den ...

mehr