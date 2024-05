POL-EU: 85-Jährige auf Gehweg verletzt

Schleiden (ots) - Am heutigen Donnerstag (16. Mai) geriet gegen 10.41 Uhr ein Oldtimer in einer Garage von einem Einfamilienhaus in der Sievertsstraße in Schleiden-Harperscheid in Brand. Der 72-jährige Eigentümer verrichtete zuvor Arbeiten an dem Fahrzeug, als sich das Feuer im Bereich des Motorraums entfachte. Der Mann versuchte den Brand eigenständig zu löschen und verletzte sich hierbei. Das Feuer konnte von der ...

mehr