Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ulm (ots)

Die Unfallflucht ereignete sich bereits am 01.03.24 gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße. Vor einem Friseursalon fuhr ein weißer Kastenwagen rückwärts. Der Fahrer übersah wohl einen dort geparkten roten Peugeot und touchierte diesen nach Angaben eines Zeugen. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr anschließend weg und kümmerte sich nicht um den Unfall. Am geparkten Peugeot entstand ein Schaden von geschätzt 1500 Euro. Der Zeuge notierte das Kennzeichen des flüchtigen Kastenwagens und hinterlässt einen Zettel mit dem Kennzeichen. Leider hat der Zeuge keinen Namen oder eine Erreichbarkeit angegeben. Das Polizeirevier Giengen benötigt nun dringend dessen Aussage und sucht insbesondere nach diesem Zeugen. Dieser, sowie eventuell weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Giengen, Tel. 07322 96530, zu melden.

