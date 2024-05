POL-EU: Gestohlenes Fahrrad bei der Strategischen Fahndung entdeckt

Bad Münstereifel (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (12. Mai), 10 Uhr, bis Dienstag (14. Mai), 12.30 Uhr, wurde in eine Scheune in der Straße Giersberg in Bad Münstereifel eingebrochen. Unbekannte entfernten die Schrauben von einem Türschlossriegel und gelangten auf diese Weise in die Scheune. Aus der Scheune wurde eine Trense, ein Pferdesattel und ein Erdbohrer entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die ...

