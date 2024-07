POL-WES: Moers - Zwei schwer und eine leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall

Hamminkeln (ots) - Die Bezirksdienstbeamten in Hamminkeln stehen am kommenden Dienstag, 16.07.2024 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Dienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: ...

