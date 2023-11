POL-DO: Bargeld, Drogen und Mobiltelefone sichergestellt: Wohnungsdurchsuchung bei mutmaßlichem Drogendealer aus Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1078 Am heutigen Tag (9. November) gedachten zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Versammlungen den Opfern der Reichspogromnacht 1938. Die Gedenkveranstaltungen fanden an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Dortmunder Stadtbezirk statt: - Wilhelmplatz in Dortmund-Dorstfeld - Platz der Alten Synagoge in Dortmund-Mitte - Friedensplatz ...

mehr