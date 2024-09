Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.09.2024 mit einer Ergänzung zu einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Rollerfahrer nach Unfall gestorben

Ein 77-Jähriger, der am Montagnachmittag in Bad Mergentheim alleinbeteiligt mit seinem Motorroller stürzte, ist im Krankenhaus gestorben. Der Mann war gegen 13.45 Uhr auf der Wachbacher Straße unterwegs, als er auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über sein Gefährt verlor und stürzte. An seinem Roller entstanden geringe Schäden, die die Polizei auf rund 100 Euro schätzt. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er im weiteren Verlauf verstarb. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

Ergänzung: Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermitlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

