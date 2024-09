Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.09.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Langenbrettach: Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß

Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße 2009 bei Langenbrettach ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Autofahrerin ums Leben kam. Die junge Frau war gegen 7 Uhr mit ihrem VW auf der K2009 in Richtung Schwabbach unterwegs, als in einer Rechtskurve, nach bisherigem Stand der Ermittlungen, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Offenbar durch ein starkes Lenkmanöver geriet ihr Transporter auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus. Die 21-jährige Fahrerin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Busses, ein 45-jähriger Mann, wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei Kinder, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befanden, erlitten einen Schock und wurden von ihren Eltern abgeholt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

