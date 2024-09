Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.09.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 1051 bei Künzelsau, im Bereich der Kreuzung zur Kreisstraße 2356 und der Anschlussstelle der Autobahn 6, ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr gegen 14 Uhr die L1051 aus Richtung A6 kommend in Fahrtrichtung Neuenstein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach links auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden LKW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile des flüchtigen PKWs, die zu einem violetten Honda Jazz gehören, aufgefunden. Der entstandene Sachschaden am LKW beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich der Honda Jazz innerhalb einer Fahrzeugkolonne, weshalb davon ausgegangen wird, dass es Zeugen des Vorfalls gibt. Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

