POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Weikersheim/Schäftersheim: Brand eines Strohlagers

Eine Anwohnerin meldete der Polizei am Montag, um 21:56 Uhr, den Brand eines Gebäudes auf einem Feld bei Schäftersheim. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Gebäude auf einem Feld westlich von Schäfters-heim in Brand. Das gemauerte Gebäude diente als Strohlager. Bei Entstehung des Brandes war es gut gefüllt mit 300 Rundballen a 300 kg und 30 Quader a 400 kg. Beim Eintreffen der Feuerwehren von Weikersheim, Schäftersheim und Nassau stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro, das gelagerte Gut hatte einen Wert von ca. 12.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen im Einsatz. Aufgrund zahlreicher Glutnester musste eine Brandwache eingerichtet werden. Das angrenzende Stoppelfeld wurde vorsorglich eingenässt.

Die Brandursache konnte bislang nicht verifiziert werden.

Weitere Ermittlungen sind im Gange. Zeugen werden gebeten, sich unter 07931-5499131 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

