POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2024

Polizeipräsidium Heilbronn

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2024

Heilbronn

Unterbalbach: Wer kennt die grüne Herrenjacke?

Es war der 28. Juli des vergangenen Jahres, als eine damals obdachlose und heute 62-Jährige Frau am Sportplatz in Unterbalbach aufgefunden wurde. Die Frau hatte zuvor viele Jahre auf der Straße gelebt. Ihr Markenzeichen, ein Einkaufswagen den sie immer dabeihatte. Ihr gesamtes Hab und Gut war darin untergebracht. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 2023 wurde die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens. Sie wurde am Sportplatz in Unterbalbach unter ihrem Einkaufswagen, bedeckt mit dessen Inhalt, lebensgefährlich verletzt aufgefunden. Zwischenzeitlich hat sich die Frau von ihren schweren Verletzungen weitestgehend erholt, sie bleibt jedoch querschnittsgelähmt.

Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn ermittelt seit diesem Tag in dem Fall und nach wie vor mit hoher Akribie.

Die Ermittler erhoffen sich nach wie vor Zeugenhinweise. Insbesondere eine grüne Herrenjacke, die im Zusammenhang mit dem Verbrechen stehen kann, konnte bislang nicht zugeordnet werden. Durch die erneute Veröffentlichung eines Fotos der Jacke soll das Verbrechen wieder ins Gedächtnis der Bevölkerung gerufen werden. Vielleicht erinnert sich jemand aus der näheren Umgebung und darüber hinaus an die grüne Jacke. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim bittet mögliche Zeugen, die sich bisher aus irgendwelchen Gründen noch nicht gemeldet haben oder Personen, die Angaben zu der Jacke auf dem Foto machen können, sich zu melden. Wer kennt eine Person, die eine solche Jacke getragen oder besessen hat? Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341/810 entgegengenommen.

