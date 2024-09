Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2024

Heilbronn (ots)

10 Jahre Polizeipräsidium Heilbronn - Große Jubiläumsfeier

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Polizeipräsidiums Heilbronn fand am Freitag, 6. September 2024, auf dem Präsidiumsgelände in der Karlstraße in Heilbronn eine große Jubiläumsfeier statt. Mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit deren Angehörigen verbrachten einen gemeinsamen Tag mit spannenden Vorführungen und vielfältigen Ständen. Vor zehn Jahren, am 1. Januar 2014, wurde das Polizeipräsidium Heilbronn neuformiert. Damals stand eine gewaltige Aufgabe bevor: die Schaffung eines neuen, schlagkräftigen Polizeipräsidiums, das den Stadt- und Landkreis Heilbronn, den Hohenlohekreis, den Neckar-Odenwald-Kreis und den Main-Tauber-Kreis umfasst. So wurde aus vier Polizeidirektionen das heute flächenmäßig größte regionale Polizeipräsidium in Baden-Württemberg. Um diesen Tag gebührend zu feiern und genau den Personen zu danken, die diese Aufgabe getragen haben und die neuen Strukturen bis heute mit Leben füllen, wurde für die Polizeifamilie einiges geboten:

Der Tag begann mit einer feierlichen Begrüßung durch Polizeipräsident Frank Spitzmüller, der die Verdienste und den Einsatz seiner Mitarbeitenden in den vergangenen Jahren würdigte. Er wies aber auch auf die langen Fahrwege, die Wichtigkeit des Kontakts zur Bevölkerung, die hinzukommenden polizeilichen Aufgaben sowie viele weitere urbane und ländliche Herausforderungen, die eine solche Struktur mit sich bringt, hin. Darüber hinaus ließ er auch die schwierige personelle aber auch finanzielle Haushaltslage nicht ungenannt und appellierte an den Landeshaushaltsgeber diese zu stärken und damit den Stv. Ministerpräsident und Innenminister in seinen intensiven Bemühungen zu unterstützen. Damit übergab er das Wort an Thomas Strobl.

Innenminister Thomas Strobl freute sich sehr über die Einladung in sein Heimatpräsidium. "Die lange Zeit, in der die Polizei hier in Heilbronn bereits hervorragende Arbeit für die Bevölkerung leistet, für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger eintritt und rund um die Uhr und in jedem Winkel des Zuständigkeitsgebiets für Sicherheit sorgt, ist natürlich deutlich mehr als diese Dekade. Dennoch ist es ein besonderes Jubiläum, das sich zu feiern lohnt. 2014 wurde die Polizei im ganzen Land umgekrempelt, auf neue Beine gestellt. Auch die Polizei in Heilbronn und den umliegenden Landkreisen hat sich unter dem neuen Dach des Polizeipräsidiums Heilbronn neu aufgestellt. Das ist dem für die größte Landesfläche in Baden-Württemberg zuständigen Präsidium Heilbronn bestens gelungen und wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag das Beste für die Menschen, die hier leben, geben, ist derart beeindruckend, dass wir es heute gebührend feiern dürfen." so Innenminister Thomas Strobl. Der Innenminister zeigte sich abschließend sehr angetan über das Familienfest in der Karlstraße, gerade auch über die vielen Kinder, die sich begeistert für die Arbeit der Polizei interessierten, und dankte der Organisation und den Verantwortlichen im PP Heilbronn dafür herzlich.

Auch der Vorsitzende des örtlichen Personalrats, Erster Polizeihauptkommissar Jörg Reutter, richtete seine Worte an die Belegschaft und die Ehrengäste, darunter Vertreter des Landtags, der zuständigen Kreise, der Justiz, der Blaulichtorganisationen sowie des Amts für Vermögen und Bau. Darüber hinaus durfte sich das Publikum auch über die Anwesenheit des ehemaligen Innenministers a.D. Reinhold Gall, des Polizeipräsidenten a.D. Hartmut Grasmück sowie zwei Kollegen aus Litauen freuen, die im Rahmen einer Task Force mit der Kriminalpolizei Heilbronn gerade im Präsidiumsbereich waren.

Anschließend eröffnete Polizeipräsident Spitzmüller die Stände, an denen für Erwachsene wie auch die anwesenden Kinder viel geboten war. Dort präsentierten sich die unterschiedlichen Bereiche, die das Präsidium zu bieten hat. Von Drohnen, dem Einsatztraining, der Prävention, der Einstellungsberatung, dem Innovationslabor Kriminalitätsbekämpfung, mehreren Einsatzfahrzeugen, den Interessenvertretungen über die Kriminalpolizei bis hin zu regionalen Ständen der jeweils zuständigen Kreise, war für jeden etwas dabei. Doch auch bei den Vorführungen der Polizeihundeführer, im Führungs- und Lagezentrum, dem Einsatztrainingszentrum, beim Präventionstheaterstück aber auch im eigens eingerichteten Präsidiums-Kino, kamen alle ins Staunen. Mit musikalischer Begleitung durch unterschiedliche aktive und ehemalige Kolleginnen und Kollegen bei leckerem Essen durch ein Catering konnten es sich die Gäste auf dem Gelände gut gehen lassen.

"Dieses Fest zeigt einmal mehr wie eng und vor allem wichtig die Gemeinschaft, die Polizeifamilie, innerhalb des Polizeipräsidiums Heilbronn ist. Es freut mich, dass wir gemeinsam auf eine erfolgreiche, aber auch anstrengende Dekade zurückblicken und dabei gerade in Zeiten zunehmender Herausforderungen jedem Einzelnen auf eine etwas andere Art und Weise danken zu können", resümiert der Polizeipräsident Frank Spitzmüller.

