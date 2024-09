Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Plastikfässer in Wald entsorgt - Zeugen gesucht

Unbekannte entsorgten in der vergangenen Woche circa 60 Plastikfässer in einem Wald bei Heilbronn. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fuhren die Täter vermutlich mit einem größeren Fahrzeug in den Galgenbergweg und entsorgten ihre Fracht zwischen dem Wanderparkplatz am Sattel und dem Aussichtspunkt am Galgenbergweg, circa 800 Meter vom "Sattel" entfernt im Wald. Bei den in den Fässern festgestellten Rückständen handelt es sich um Glycerin, welches nach bisherigem Ermittlungsstand zur Herstellung von Sisha Tabak verwendet wurde. Am Fundort der Fässer konnten zudem weitere Utensilien zur Herstellung von Sisha Tabak aufgefunden werden. Sowohl der Abladeplatz, als auch das umliegende Erdreich wurden zum Teil verunreinigt. Durch die Forstverwaltung der Stadt Heilbronn wird die Entsorgung veranlasst. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im betroffenen Waldgebiet gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Sachgebiet Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Heilbronn: 15-Jähriger verursacht Unfall mit dem PKW der Mutter

Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro verursachte ein Jugendlicher am späten Sonntagabend bei einem Unfall in Heilbronn-Klingenberg. Gegen 23.55 Uhr befuhr der 15-Jährige mit dem Mercedes seiner Mutter die Leingartener Straße aus Richtung Leingarten kommend und streifte kurz nach der Ortseinfahrt mit seinem Fahrzeug einen im Grünstreifen geparkten Ford Transit. Anschließend entfernte sich der Mercedes-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr nach rechts in die Straße "Am Klingenbach" ein. Hier stellte er das Unfallfahrzeug im Wohngebiet ab. Ein Zeuge, welcher zuvor den Unfall beobachtet hatte, folgte dem Mercedes und konnte den 15-Jährigen stellen. Der Jugendliche wurde im Anschluss zu seiner Wohnanschrift gebracht und in die Obhut der Mutter übergeben. Er muss nun mit einer Anzeige und möglichen Konsequenzen für den zukünftigen Erwerb einer Fahrerlaubnis rechnen.

Heilbronn: Zeugen nach größerer Schlägerei gesucht

Am frühen Sonntagmorgen soll es in Heilbronn zu einer größeren Schlägerei gekommen sein. Gegen 5 Uhr meldeten Passanten eine körperliche Auseinandersetzung von circa 20 bis 30 Personen in der Allee auf Höhe der Hausnummer 40. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatte sich der Tumult allerdings bereits aufgelöst und die Beteiligten hatten sich zu Fuß entfernt. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung versuchten sich mehrere mutmaßlich Beteiligte einer Personenkontrolle zu entziehen. Trotzdem konnten die Beamten die Personalien von mehreren möglichen Beteiligten erheben und diese kontrollieren. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen wurde mitgeteilt, dass sich erneut eine Gruppe von Personen in der Allee zusammenfinden würde. Daraufhin wurde den vor Ort angetroffenen Personen ein Platzverweis erteilt. Dieser musste zum Teil durch die Androhung von Ingewahrsamnahmen durchgesetzt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Einen Wert von knapp 0,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am Samstagmorgen nach einem Unfall in Heilbronn an. Gegen 10 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Ford Transit auf der Wilhelmstraße unterwegs. Als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte übersah er vermutlich den dort fahrenden Audi eines 37-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Fahrer des Audis hielt nach dem Unfall an, um sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sein Unfallgegner beschleunigte jedoch sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Hierzu bog er nach links in die Südstraße ab, beschleunigte erneut und überfuhr die rote Ampel an der Kreuzung Südstraße/Urbanstraße. Im Anschluss bog er nach links in die Uhlandstraße ab. Hier konnte ihn der Audi-Fahrer einholen und stellen. Im Rahmen der folgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 25-Jährigen eine mögliche Alkoholisierung fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von fast 0,5 Promille ergab, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit mehreren Anzeigen und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 33.000 Euro.

Heilbronn: Olivenbäume gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche mehrere Olivenbäume in Heilbronn. Am frühen Freitagmorgen, zwischen Mitternacht und 7.15 Uhr, begaben sich die Täter zu einem Verkaufsstand des Heilbronner Weindorfs in der Rathausgasse und transportierten die drei Bäume samt Kübeln ab. Da alle drei Bäume über zwei Meter hoch sind und entsprechend schwer, müssen die Täter zum Abtransport ein großes Fahrzeug genutzt haben. Der Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Olivenbäume machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an den Polizeiposten Heilbronn Innenstadt.

A6/Neckarsulm: Mit über zwei Promille im Straßenverkehr unterwegs

Mit über zwei Promille im Körper wurde am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer in Neckarsulm gestoppt. Der 30-Jährige war zuvor mit seinem Mercedes auf der Autobahn 6 zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Neckarsulm unterwegs gewesen. Hier fiel er einer Zeugin durch das Fahren von Schlangenlinien auf. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Mann in der Hagenbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Mercedes-Fahrer vermehrt alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte im Anschluss ein Ergebnis von über 2,3 Promille. Daher musste der 30-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Obersulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine bisher unbekannte Person am frühen Sonntagmorgen in Obersulm einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 2.45 Uhr kam der Unbekannte mit seinem silbernen Kombi im Kurvenbereich der Kreisstraße 2128, auf Höhe des Häckselplatzes, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei eine Kurvenleittafel und zwei Leitpfosten. Zeugen, welche zur Hilfe eilten, teilten dem Mann und seiner Beifahrerin mit, dass sie bereits den Rettungsdienst verständigt hätten. Daraufhin soll der Fahrer erwidert haben, dass er schon die Polizei über den Unfall informiert hätte und es beiden Insassen gut gehe. Als die Zeugen daraufhin die Unfallstelle verließen, entfernte sich der Unfallverursacher und seine Mitfahrerin ebenfalls unerlaubt in Richtung Dimmbach. Der unbekannte Fahrer wird als circa 1,70 Meter großer Bartträger beschrieben. Außerdem soll er eine Mütze getragen haben. Seine weibliche Begleitung wird ebenfalls als circa 1,70 Meter beschrieben. Sie soll blonde Locken haben und weiße Kleidung, sowie eine Jeansjacke getragen haben. Durch die Polizei konnten an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile des gesuchten Autos sichergestellt werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Weinsberg: Betrunkener E-Bike-Fahrer stürzt in Hofeinfahrt

Schwere Verletzungen zog sich der Fahrer eines E-Bikes am Samstagabend bei einem Unfall bei Weinsberg zu. Gegen 22 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem Zweirad auf der stark abfallenden Kirschenallee vom Jägerhaus kommend in Richtung Weinsberg. Am Ende der Kirschenallee konnte er vermutlich aufgrund seiner Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung nicht mehr bremsen, durchfuhr einen Busch und stürzte anschließend in eine Hofeinfahrt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von 1,2 Promille zeigte, wurden im Krankenhaus nicht nur seine Verletzungen versorgt, sondern auch eine Blutprobe entnommen. Das E-Bike des Mannes wurde durch die Polizei sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Weinsberg: Unfall mit fünf Verletzten

Fünf Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Resultat eines Unfalls am Samstagmorgen in Weinsberg. Gegen 10.40 Uhr war eine 21-Jährige mit ihrem VW auf der Heilbronner Straße von Erlenbach kommend in Richtung Weinsberg unterwegs. Auf Höhe der Einmündung in Richtung der Bundesstraße 39 bog ein 42-Jähriger mit seinem Mercedes nach links ab und missachtete hierbei die Vorfahrt der 21-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW abgewiesen und stieß mit dem verkehrsbedingt wartenden Ford eines 60-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall zogen sich die Fahrerin des VWs, ihre drei Mitfahrer sowie der Fahrer des Mercedes leichte Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Flein: Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Durch sein aggressives Verhalten fiel ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer am Freitagabend in Flein auf. Gegen 18 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem Skoda auf der Horkheimer Straße unterwegs, als er von einem 74-Jährigen in dessen Mercedes überholt wurde. Da der Skoda-Fahrer dieses Überholmanöver als gefährlich empfand, betätigte er die Hupe. Daraufhin soll der Mercedes-Fahrer in einer Bushaltestelle angehalten, auf den Skoda gewartet und diesen im Anschluss verfolgt haben. In der Falterstraße brachte der 74-Jährige den 69-Jährigen zum Anhalten. Als beide Männer ausgestiegen waren, soll der Ältere auf den Jüngeren zugegangen sein. Hierbei vergaß er allerdings sein Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, weshalb der Mercedes auf den Skoda rollte und diesen beschädigte. Als der 69-Jährige den Mercedes-Fahrer darauf ansprach, soll dieser ihm ins Gesicht geschlagen und ihn dabei leicht verletzt haben. Die alarmierten Polizisten konnten das Fahrzeug des 74-Jährigen kurz darauf im Rahmen der Fahndung auffinden und den Mann einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mercedes-Fahrers fest. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille. Da der Mann Nachtrunk geltend machte, wurden im Anschluss in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

