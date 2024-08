POL-GE: Korrektur zu "Frau mit E-Scooter angefahren - Zeugen gesucht"

Gelsenkirchen (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht in Ückendorf am Dienstag, 30. Juli 2024, sucht die Polizei nach beteiligten E-Scooter-Fahrern. Die beiden unbekannten Jugendlichen, die zusammen auf einem E-Scooter unterwegs waren, hatten eine 58-Jährige aus Gelsenkirchen gegen 16.05 Uhr an der Markgrafenstraße mit ihrem Fahrzeug angefahren, als diese gerade an ihrem geparkten Auto stand. Dabei kamen sie aus ...

mehr