POL-KA: (KA) Malsch - Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Am Freitagabend ereignete sich in Malsch ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Gegen 21:20 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw auf der Schützenstraße. An der Straßenkreuzung zur Bruhrückstraße missachtete der Audi-Fahrer offenbar die Vorfahrt einer von rechts kommenden 28-jährigen Autofahrerin. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei erlitt die 28-Jährige nach ersten Erkenntnissen wohl leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme, durch Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe, ergaben sich Verdachtsmomente auf eine mögliche Alkoholisierung des 37-jährigen Unfallverursachers. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab in der Folge einen Wert von etwa 1,1 Promille.

Neben einer Blutprobe auf dem Polizeirevier musste der 37-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

