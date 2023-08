Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Gerolstein und Daun (ots)

Am 29.08.2023 führten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein erneut Verkehrskontrollen in den beiden Stadtgebieten durch.

Im Bereich der Stadt Daun wurde an diesem Tag der Schwerpunkt auf die Kontrolle der Kindersicherung gelegt. Die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun richteten im Bereich der Berliner Straße in Daun eine stationäre Kontrollstelle ein und kontrollierten im Zeitraum 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmer*innen. Erfreulich war, dass es hier keine Beanstandungen hinsichtlich unzureichender Kindersicherung gab. Lediglich ein Fahrzeugführer wurde wegen nicht angelegten Sicherheitsgurts verwarnt. Die Kontrolle wurde positiv aufgenommen und insbesondere die Kinder fanden den Kontakt zur Polizei super.

Im Bereich der Stadt Gerolstein kontrollierten die Beamt*innen gegen 10:43 Uhr einen Transporter, weil hier festgestellt werden konnte, dass der Termin zur Hauptuntersuchung bereits seit Januar 2023 abgelaufen war. Hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ein Mängelbericht ausgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell