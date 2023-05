Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Kriminalitätsstatistik 2022

BAD DÜRKHEIM (ots)

Mit 2660 erfassten Straftaten im Jahr 2022 registrierte die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen. Das geht aus der neuen Kriminalitätsstatistik 2022 hervor, die sie ab heute über die Internetseite der PI Bad Dürkheim abrufen können: https://s.rlp.de/Oo-1P

Kernsätze:

- Gesamtzahl der Straftaten um 483 Fälle angestiegen

- Aufklärungsquote mit 59 % leicht gesunken

- Anstieg der Diebstähle unter erschwerenden Umständen um 31 %

- Anstieg der Wohnungseinbruchsdiebstähle um 10 %

- Anstieg der Vermögens- und Fälschungsdelikte 52 %

- Anstieg der Körperverletzungsdelikte um 23 %

- Leichter Anstieg der Rauschgiftkriminalität 4 %

- Rückgang der Sachbeschädigungen um 30 %

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Insgesamt wurde die Entwicklung der Fallzahlen in vielen Deliktsbereichen sehr stark durch die schrittweisen Aufhebungen der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie beeinflusst.

Einbrüche zugenommen

Das Sicherheitsbedürfnis unser Bürger*innen ist uns wichtig. Daher haben wir im Blick, dass die Zahl der Einbrüche sich in 2022 um 10 % erhöht haben. Wahrscheinlich hat sich hier die Reduzierung des Homeoffice bzw. der Rückgang der Anwesenheit in den Wohnräumen negativ niedergeschlagen.

Häusliche Gewalt bleibt ein aktuelles Thema

Auf gleichen Niveau hat sich die Zahl der Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt oder der "Gewalt in engen sozialen Beziehungen" eingependelt. 93 solcher Delikte wurden im abgelaufenen Jahr zur Anzeige gebracht.

Alles in allem gilt aber nach wie vor, dass es sich hier in der Region sicher und gut leben lässt. Unsere Kolleginnen und Kollegen werden ihr Bestes geben, dass das auch in Zukunft so bleibt. Dabei können uns alle Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit unterstützen, indem sie verdächtige Wahrnehmungen bei uns melden und Straftaten zur Anzeige bringen. Anzeigen können auch bequem über die Online-Wache der Polizei über das Internet gestellt werden: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

