Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau mit E-Scooter angefahren - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Ückendorf am Dienstag, 30. Juli 2024, sucht die Polizei nach beteiligten E-Scooter-Fahrern. Die beiden unbekannten Jugendlichen, die zusammen auf einem E-Scooter unterwegs waren, hatten eine 58-Jährige aus Gelsenkirchen gegen 16.05 Uhr an der Markgrafenstraße mit ihrem Fahrzeug angefahren, als diese gerade an ihrem geparkten Auto stand. Dabei kamen sie aus Richtung der Bochumer Straße und fuhren auf dem Gehweg. Die Gelsenkirchenerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die jugendlichen Fahrer des E-Scooters kümmerten sich nicht um die Verletzte und flüchteten vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Gesuchten machen können. Sie sollen schätzungsweise 14 bis 15 Jahre alt sein, einer von beiden hatte schwarze Haare. An weitere Details konnte sich die 58-Jährige nicht erinnern und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6223 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell