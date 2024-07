Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto kollidiert mit Ampelmast - Fahrer fällt mit diversen Verstößen auf

Gelsenkirchen (ots)

Ein berauschter Autofahrer hat am Sonntag, 28. Juli 2024, einen Verkehrsunfall in Heßler verursacht, bei dem seine Beifahrerin verletzt wurde. Der 43-jährige Gelsenkirchener war gegen 11.35 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Grothusstraße in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Allee unterwegs. An der kreuzenden Uferstraße/Grimmstraße verlor der Gelsenkirchener die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 33 Jahre alte Beifahrerin aus Dorsten leicht verletzt. Sie hatte sich bei Eintreffen der Polizeibeamten bereits von der Unfallstelle entfernt und gab telefonisch an, eigenständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, der Autofahrer könnte berauschende Substanzen konsumiert haben, was er schließlich auch einräumte. Auf der Polizeiwache wurden ihm später von einem Arzt Blutproben entnommen. Der Gelsenkirchener gab zudem zu, das Auto ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu haben. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich außerdem heraus, dass für das Fahrzeug des Mannes keine Haftpflichtversicherung bestand. Das Fahrzeug wurde daher entsiegelt. Sowohl am Unfallauto, das abgeschleppt wurde, als auch an dem Ampelmast entstand Sachschaden. Gegen den Gelsenkirchener wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell