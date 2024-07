Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall in falscher Fahrtrichtung mit Konsequenzen in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 27. Juli 2024, kam es in Bismarck zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Gelsenkirchener bog aus bislang unbekannten Gründen gegen 14 Uhr von der Willy-Brandt-Allee auf die entgegensetzte Fahrspur der Münster Straße ein. In Höhe der Johannes-Rau-Allee schien er zu bemerken, dass er sich auf der falschen Fahrbahn befand, als ihm im Kreuzungsbereich Fahrzeuge entgegenkamen. Ein 46-jähriger Gelsenkirchener konnte einen Zusammenprall nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Eine 32-jährige Gelsenkirchenerin, die sich mit ihrem Fahrzeug hinter dem 46-Jährigen befand, konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr dem 46-Jährigen auf. Es wurde niemand verletzt. Der 53-jährige Falschfahrer entfernte sich von der Unfallstelle und konnte später an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von einer Unfallörtlichkeit und der Gefährdung des Straßenverkehrs.

