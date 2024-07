Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Autofahrer an Parkplatz von falschen Polizisten bestohlen

Gelsenkirchen (ots)

Falsche Polizeibeamte haben am Samstag, 27. Juli 2024, einen 43-Jährigen von einer Autobahn gelotst und anschließend in der Resser-Mark bestohlen. Die unbekannten Täter gaben dem Autofahrer aus Herten gegen 17 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen durch das Zeigen vermeintlicher Polizeiausweise zu verstehen, ihrem Fahrzeug zu folgen. In der Annahme, es handele sich tatsächlich um die Polizei, folgte der 43-Jährige mit seiner Familie im Auto den Tätern bis zu einer Grünfläche, die gegenüber einem Pendlerparkplatz an der Münsterstraße liegt. Nachdem einer der falschen Polizisten aus seinem schwarzen Audi A6 ausgestiegen war, forderte er vom Hertener dessen Bauchtasche, um sie angeblich nach Drogen zu durchsuchen. Anschließend händigte er dem 43-Jährigen seine Tasche wieder aus. Die Täter entfernten sich sogleich in ihrem Wagen in Richtung Herne. Daraufhin stellte der Mann aus Herten fest, dass ihm Bargeld entwendet worden war.

Die Polizei fragt nun: Wer hat die Tatverdächtigen in dem schwarzen Audi A6 beobachtet und kann Angaben zu ihnen machen? Der Fahrer ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, dunkelhäutig, hat eine kräftige Statur und trug eine Kappe. Der Beifahrer ist ebenfalls circa 30 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur und lichtes, dunkles Haar. Beide Männer sollen nur schlechtes Deutsch gesprochen haben. Hinweise zu den Gesuchten bitte an das Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 0209 365 7212 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

