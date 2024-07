Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Trickdiebstahl in Bulmke-Hüllen sucht die Polizei Zeugen der Tat vom Donnerstag, 25. Juli 2024. Eine unbekannte Frau hatte gegen 12.45 Uhr an der Tür einer 83-Jährigen an der Hohenzollernstraße geklingelt und sich als Mitarbeiterin der Wasserwerke ausgegeben. Weil Bauarbeiten in der Nähe womöglich einen Schaden verursacht haben könnten, wolle sie sich im Keller der Seniorin umsehen. Während die vermeintliche Täterin die Gelsenkirchenerin so im Keller ablenkte, verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zur Wohnung und entwendete dort Schmuck. Als er durch die anwesende Schwester der 83-Jährigen gestört wurde, flüchteten er und die Unbekannte.

Die Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, hatte schwarze Haare, die sie zu einem Zopf gebunden hatte und trug einen graue, hautenge Leggings mit weißen Streifen sowie eine graue Trainingsjacke, die ebenfalls weiße Streifen hatte. Der flüchtige Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und trug keinen Bart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einer blauen Jacke sowie einer dunkelblauen Kappe. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Die Polizei warnt vor dieser dreisten Masche! Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie, Freunde oder alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110. Sprechen Sie auch mit älteren Angehörigen und sensibilisieren Sie sie für dieses Thema! Gleiches gilt für falsche Polizeibeamte: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen und fragen Sie im Zweifel über den Notruf 110 bei der Polizei nach, ob es sich um richtige Polizisten handelt.

