Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bad Dürkheim Raub auf Tankstelle - Zeugenaufruf

Bad Dürkheim (ots)

Zwei maskierte Täter betraten am 01.06.2024 gegen 19:13 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe von den zu diesem Zeitpunkt anwesenden Mitarbeitern die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flohen sie mit dem Raubgut zu Fuß in Richtung Ortsausgang. Bei der Tat wurde niemand verletzt.

Die Beschreibung der Täter ist wie folgt: Täter 1: dunkel gekleidet mit schwarzer adidas-Regenjacke, Mütze, helle Handschuhe, mitteleuropäische Erscheinung, ca. 16-20 Jahre alt

Täter 2: dunkel gekleidet mit schwarzem Nike-Hoodie, Mütze, schwarze Handschuhe, südländische Erscheinung, ca. 16-20 Jahre alt Die Täter dürften auf der Flucht von mehreren Zeugen gesehen worden sein.

Es wird um Zeugenhinweise gebeten. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621-963-2773 oder per E-Mail unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de und ab dem 03.06.2024 die Kriminalinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321-854-4650 oder per E-Mail unter kineustadt.k5@polizei.rlp.de entgegen.

