POL-PPRP: Hilfebedürftiger Falschfahrer auf der B9

Ludwigshafen (ots)

Durch zahlreiche Verkehrsteilnehmer wurde am Freitag, den 01.05.2024 gegen 19:15 Uhr, ein Falschfahrer mit einem roten Kleinwagen auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gemeldet. Aufgrund dieser Meldung wurde zunächst durch eine Streife der hiesigen Dienststelle die B9 in Fahrtrichtung Limburgerhof befahren und abgesucht. Auf der Gegenspur, B44 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, konnte auf Höhe der Hauptstraße ein beschädigter PKW auf dem Standstreifen festgestellt werden. Der dortige 28-jährige Verkehrsunfallbeteiligte aus Waldsee gab an, die linke Fahrspur der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen befahren zu haben. Kurz bevor die B9 in die B44 übergeht sei ihm ein Falschfahrer entgegengekommen. Der Falschfahrer sei sehr langsam gefahren und habe mit seiner rechten Fahrzeugseite vermutlich die Leitplanke touchiert. Nachdem der Verkehrsunfallbeteiligte den Falschfahrer wahrgenommen habe, hätte dieser trotz eingeleitetem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr verhindern können. Nach der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde ein stark beschädigter roter Kleinwagen, besetzt mit einem 84-jährigen Mann aus Lindau am Bodensee auf der B9 zwischen Limburgerhof und Mutterstadt gemeldet. Durch eine Streife der Polizei Schifferstadt wurde die Örtlichkeit angefahren und der lebensältere Verursacher konnte in seinem PKW angetroffen werden. Der Fahrer schien zeitlich und örtlich desorientiert und in gesundheitsbedenklichem Allgemeinzustand. Aufgrund dessen wurden der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und für den Fahrer der Rettungsdienst alarmiert sowie ein Strafverfahren aufgrund von Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

