POL-PPRP: (Frankenthal) - Messerangriff in Frankenthal

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

In Frankenthal ereignete sich am frühen Morgen des 01.06.2024 gegen 05.20 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zwischen einem 52-Jährigen mit einem 22-Jährigen zu Streitigkeiten im Metznerpark in Frankenthal. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der 52-Jährige mit mehreren Messerstichen schwer verletzt und musste notoperiert werden. Lebensgefahr besteht gegenwärtig keine. Der 22-Jährige konnte im Stadtbereich Frankenthal festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621 963-2773 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de übermittelt werden.

