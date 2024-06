Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsrechtliches Fehlverhalten und Beleidigung

Ludwigshafen (ots)

Eine 47-jährige Mitarbeiterin der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen wurde am Samstag, den 25.05.2024, im Rahmen ihrer Arbeit auf dem Wertstoffhof Nord durch eine 35-jährige Frau beleidigt. Im Anschluss hätte die Beschuldigte gemeinsam mit zwei namentlich nicht bekannten Männern mittels Fahrzeug den Wertstoffhof verlassen. Alle drei hätten hierbei der Mitarbeiterin gegenüber den Mittelfinger gezeigt. Am Freitag, den 31.05.2024, habe die Mitarbeiterin auf dem Wertstoffhof Süd im Brückweg in Ludwigshafen gearbeitet. Gegen 08:00 Uhr sei die oben genannte Beschuldigte erneut auf dem Wertstoffhof aufgetaucht. Da die Mitarbeiterin der Beschuldigten aufgrund der vergangenen Beleidigungen den Zutritt zum Wertstoffhof verwehren wollte, lief sie in Richtung von deren Auto, um ihr den Weg zu versperren. Plötzlich habe die Beschuldigte stark beschleunigt und sei auf die Geschädigte zugefahren, sodass sich diese nur durch einen Sprung zur Seite vorm Zusammenstoß retten konnte.

Diesbezüglich wurde ein Strafverfahren aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie aufgrund von Beleidigung eingeleitet.

