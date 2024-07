Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Cannabis-Pflanzen in Bismarck sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 24. Juli 2024, in einem Naturschutzgebiet in Bismarck mehrere Dutzend Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt hatte im Bereich der Grimbergstraße Drohnenaufnahmen gemacht. Dabei fielen die Cannabis-Pflanzen durch Zufall auf. Die alarmierten Polizeikräfte verschafften sich in Absprache mit der Naturschutzbehörde und mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) Zugang zu dem dicht bewucherten Bereich. Dort wurden die insgesamt 45 Pflanzen durch die Beamten sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

