POL-OF: Beutel entrissen und geflohen: Kriminalpolizei ermittelt; Sprinter kollidiert mit Rettungswagen: zwei Personen leicht verletzt und mehr

1. Beutel entrissen und geflohen: Kriminalpolizei ermittelt - Offenbach

(fg) Männlich, 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dünne Figur, rötlicher Bart und mit einem grauen Kapuzenpullover sowie einer blauen Jeans bekleidet: So lautet die Personenbeschreibung nach einem Raub am Montagmorgen, gegen 9.30 Uhr, in der Straße "Kleiner Biergrund", weswegen die Kriminalpolizei nun ermittelt und nach Zeugen sucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine Frau auf dem Weg zu einer Bank, um die Einnahmen, welche sich in ihrem mitgeführten Beutel befanden, einzuzahlen. Laut einer unabhängigen Zeugin habe sich der Unbekannte von hinten genähert und der Frau im Bereich der 10er-Hausnummern den Beutel entrissen. Mit seiner Beute machte sich der Räuber anschließend davon. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Trickdiebe erbeuteten Schmuck und Bargeld: Zeugensuche - Obertshausen/Hausen

(fg) Am Montagnachmittag waren Trickdiebe in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße in Hausen zugange, gaben sich als Mitarbeiter der Stadt aus und gaukelten der Seniorin vor, Wasserdruck messen zu müssen. Im weiteren Verlauf nahmen die Betrüger Schmuck und Bargeld an sich, ehe sie mit ihrer Beute davonrannten. Die beiden Personen trugen Arbeitskleidung und waren etwa 35 Jahre alt. Der Trickdiebstahl ereignete sich kurz nach 13 Uhr im Bereich der 30er-Hausnummern. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Elektrowerkzeuge gestohlen und Mitarbeiter zur Seite gestoßen: Tatverdächtiger festgenommen - Rodgau/Dudenhofen

(fg) Einen 27 Jahre alten Mann nahmen Polizeibeamte dank tatkräftiger Unterstützung am Montagnachmittag im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen vorläufig fest. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, soll zuvor gegen 14 Uhr in einem Baumarkt in der Hegelstraße mehrere Elektrowerkzeuge in einem Rucksack deponiert haben; hierbei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet. Als er darauf angesprochen wurde, habe der 27-Jährige die Flucht ergriffen und einen Mitarbeiter, der sich dem mutmaßlichen Dieb in den Weg stellte, zur Seite gestoßen. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Ein weiterer Mitarbeiter und ein Zeuge rannten dem Tatverdächtigen hinterher, bis dieser über einen Zaun stieg und in Richtung eines angrenzenden Feldes davonlief. Dort erfolgte dann die vorläufige Festnahme. Im Rucksack des Festgenommenen fanden die Ordnungshüter drei Elektrogeräte. Eine weitere Streife fand einen offenbar zuvor gestohlenen Bohrer auf dem Fluchtweg. Die Beute hatte einen Wert von rund 450 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der 27-Jährige einen Komplizen hatte und die beiden arbeitsteilig vorgingen. Der Komplize flüchtete mit einem Fahrrad, trug ein weißes T-Shirt und hatte eine Glatze. Die weiteren Ermittlungen dauern indes an. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

4. Sprinter kollidiert mit Rettungswagen: zwei Personen leicht verletzt -Dietzenbach

(cb) Am Dienstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Bundesstraße 459 (Velizystraße) und der Elisabeth-Selbert-Straße zum Zusammenstoß eines Notarztfahrzeuges und eines Mercedes Sprinter. Mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht soll das Einsatzfahrzeug auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Elisabeth-Selbert-Straße unterwegs gewesen sein und die rotzeigende Ampel im Kreuzungsbereich überfahren haben. Ein aus Offenbach stammender Mann fuhr zeitgleich mit seinem Mercedes Sprinter in den Kreuzungsbereich ein; dort kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls landete der Sprinter auf der Fahrzeugseite und rutschte gegen einen Ampelmast. Der 64 Jahre alte Fahrer des Mercedes konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, er blieb offensichtlich unverletzt. Die Besatzung des Notarzteinsatzfahrzeuges wurde leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Sprinter sowie das Notarztfahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund dessen und der notwendigen Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle kam es über mehrere Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

5. Einbrecher flüchten ohne Beute - Dreieich/Götzenhain

(cb) Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Zutritt zu einem Kindergarten in der Rheinstraße verschafft. Ersten Erkenntnissen nach drangen die bislang unbekannten Täter über eine Terrassentür in den Kindergarten ein und hebelten dort dann mehrere Zimmertüren, Schränke sowie Spinde auf. Scheinbar ohne Beute flüchteten diese anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro beziffert. Das Einbruchkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich an die Telefonnummer 069 8098-1234 zu wenden.

6. Fahrertür von Insignia zerkratzt - Mühlheim am Main

(cb) Einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser beim Ein- oder Ausparken in der Lämmerspieler Straße (90er-Hausnummern) einen braunen Insignia beschädigte. Der Opel wurde am Samstagmorgen abgestellt. Am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, stellte der Eigentümer die zerkratzte Fahrertür fest. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Mühlheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 6000-0 entgegen.

7. Unfallverursacher gesucht - Seligenstadt/Froschhausen

(db) Die Polizei in Seligenstadt sucht einen Unfallverursacher, der am Montag zwischen 8 und 9.30 Uhr, einen in der Schäferstraße (10er-Hausnummern) abgestellten schwarzen Opel Insignia beschädigte. Ersten Erkenntnissen nach wurde der geparkte Wagen vermutlich im Vorbeifahren auf der linken Fahrzeugseite im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur, ein Indiz ist lediglich die zurückgebliebene weiße Farbe im zerkratzen Bereich des ansonsten schwarzen Opel. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die zuständige Polizeidienststelle zu wenden.

