POL-OF: Verkehrsbericht 2023

Offenbach (ots) - (lei) Schwere Verletzungen erlitt eine 42 Jahre alte Motorradfahrerin am Montagabend, nachdem sie auf dem Odenwaldring mit einem Auto zusammengestoßen war. Die Frankfurterin war gegen 18.35 Uhr mit ihrer Ducati in Richtung Spessartring unterwegs, dabei befand sie sich auf der linken von drei Fahrspuren. In Höhe der Zufahrt zum Ring-Center, so die bisherigen Erkenntnisse, wollte ein rechts neben ihr ...

